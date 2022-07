Movida e sicurezza, Rotellini (L'Aquila Coraggiosa): istituire una figura in giunta

Una figura all'interno della giunta con una delega specifica che si occupi delle criticità legate alla vita nottura della città. La proposta è del consigliere comunale di L'Aquila Coraggiosa, Lorenzo Rotellini a pochi giorni dei fatti che hanno portato a due arresti nel cuore del centro aquilano, Piazza Santa Maria Paganica e che ha visto coinvolti anche alcuni carabinieri aggrediti nel pieno delle loro funzioni nell'intento di fermare alcuni giovani sorpresi a scagliare bottiglie di vetro contro le facciate dei palazzi.

"Dopo la rissa in centro storico - afferma Rotellini - c’è bisogno di attuare una politica differente, o di attuarne finalmente una, sulla vita notturna. Abbiamo ormai capito che la soluzione per il contrasto al degrado e alla violenza non sono le telecamere. Sul modello di alcune città europee, è tempo di istituire anche a L’Aquila una figura (eventualmente con delega in Giunta) dedicata alla vita notturna cittadina per creare politiche di gestione dello spazio pubblico notturno, in un’ottica di mediazione e di reciproco riconoscimento di esigenze diverse, incluso il diritto al riposo dei residenti e la salute dei cittadini, nonché la qualità dei servizi".

"Questa figura - prosegue il consigliere di L'Aquila Coraggiosa - dovrà operare per la promozione di eventi e luoghi di cultura, anche sul piano del trasporto pubblico, delle politiche prevenzione, informazione, di riduzione del danno, e uso consapevole delle sostanze stupefacenti, delle campagne per una sessualità sicura e consapevole, della promozione di protocolli con esercenti e forze dell’ordine per prevenire molestie nei luoghi della vita notturna".

"Dovranno essere promossi patti tra l’Amministrazione, residenti e i pubblici esercizi ed attuate delle campagne di sensibilizzazione all’interno delle scuole di ogni ordine e grado. Solo con la prevenzione, il dialogo con i più giovani - conclude il consigliere - si possono contrastare la violenza è il non rispetto dei beni pubblici".