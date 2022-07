Placato l'incendio di Paganica, in corso le operazioni di bonifica

Si è placato il violento incendio che è divampato ieri pomeriggio nella zona di Paganica, più precisamente nella zona di “Ortera”.

L’incendio è scoppiato intorno alle 18:00 di ieri pomeriggio, immediatamente le squadre del comando dei vigili del fuoco si sono recate sul posto ed è stato utilizzato anche un elicottero per contrastare l’incendio.

Sul posto anche le squadre della polizia di Stato.

Attualmente la situazione sembra essere rientrata.

Sono incorso le operazioni di bonifica al fine di evitare che si sviluppino nuovi focolai. L’origine del rogo è ancora sconosciuta ma è facile pensare che sia dovuta al caldo torrido di questi giorni.

Ciò che resta è una vasta area danneggiata dal fuoco, l'augurio è che questo resti un caso isolato in questa afosa estate e che non si ripetano situazioni emergenziali come questa e come quelle che hanno colpito il nostro territorio negli anni passati.