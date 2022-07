Pignateli sulla funivia "Ora non ci sono problemi, il servizio è garantito"

La funivia del Gran Sasso, è tornata al centro del dibattito di questi giorni a causa di un guasto causato da un fulmine che ha colpito la centrale elettrica, inoltre, come riportato sul nostro giornale sabato si è verificato un ulteriore inconveniente che ha causato il fermo della funivia e il ritorno in sede delle cabine comportando un notevole disservizio per coloro che avevano necessità di usufruire della funivia.

Per tamponare la situazione, nella giornata di sabato è stata contattata l’ama per disporre un servizio navette, consentendo di riscendere alle persone rimaste ferme sulla montagna prive di mezzo.

Attualmente il problema è stato risolto e la funivia è in funzione.

La causa dell’ultimo fermo della funivia è stato causato da una scheda non funzionante, quest’ultima è stata resettata, la procedura è durata circa un’ora, facendo sì che il servizio venisse ripristinato.

Ai microfoni di News-Town, l’amministratore unico del centro turistico del Gran Sasso Dino Pignatelli ha dichiarato “quello di sabato non è stato un vero e proprio guasto, ma una disfunzione che abbiamo risolto in poco tempo. Abbiamo comunque contattato l’ama a scopo precauzionale, ma non appena si sono concluse le operazioni il servizio ha ripreso a funzionare.”

“l’incidente brutto è stato quello del fulmine”, prosegue Pignatelli facendo riferimento all’incidente dei giorni scorsi che ha compromesso la centralina elettrica, “ la risoluzione del problema in quel caso è stata lunga, oltre a riparare la centralina abbiamo dovuto fare l’esame delle funi. Attualmente il servizio funziona tranquillamente e non ci sono problemi.”

Inoltre Pignatelli ha dichiarato che attualmente la stagione procede molto bene, molte sono le persone che salgono in montagna. Sottolinea però che c’è un calo nell’afflusso di persone rispetto allo scorso anno, in cui a causa del covid la montagna fu privilegiata, ma di certo il caldo di questi giorni invita a salire verso gli impianti per cercare un po’ di fresco.