PNRR: Pubblicato il bando da 5,2 mln per la riqualificazione di Piazza Duomo

Conto alla rovescia per la realizzazione della riqualificazione di Piazza Duomo. È stato pubblicato questa mattina il bando per l’indizione della procedura aperta di assegnazione dei lavori, che verranno aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui importo supera i 5,2 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009 e del centro Italia.

“Quello di Piazza Duomo è un tassello determinante nel programma di rigenerazione urbana attuato dall’amministrazione. – fanno sapere dall’amministrazione comunale – Oltre alla nuova pavimentazione e alla nuova illuminazione le opere previste comporteranno la valorizzazione dell’intera area, per secoli luogo di scambi commerciali e culturali della nostra città e che tornerà ad essere uno spazio a servizio della comunità".

"Con gli interventi per la nuova pavimentazione, che inizieranno dopo l’estate, e quelli su Piazza Duomo, che dovranno necessariamente essere affidati entro la fine dell’anno e su cui abbiamo a gennaio registrato il parere favorevole da parte della Soprintendenza - conclude la nota -, il fulcro della vita cittadina è destinato ad essere migliorato, reso ancor più fruibile e attrattivo per cittadini e turisti”.