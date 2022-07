Prende a pugni la compagna: finisce in carcere l'uomo già indagato per l'aggressione in centro ai carabinieri

Era già sottoposto ad una misura restrittiva dopo aver aggredito alcuni carabinieri intervenuti a Santa Maria Paganica qualche giorno fa per sedare gli animi di un gruppo intento a lanciare bottiglie di vetro contro le facciate dei palazzi, quanto gli agenti della Squadra Volante della Questura lo hanno raggiunto per stringergli ai polsi le manette con l’accusa di stalking e lesioni che l’uomo avrebbe commesso nei confronti della sua compagna con la quale conviveva.

Questa volta per lui si sono aperte le porte del carcere. La denuncia era stata presentata dalla vittima e grazie anche alle testimonianze e alla documentazione raccolta dagli investigatori, si è riusciti ad accertare l’atteggiamento violento e possessivo manifestato dall’indagato, anche dopo che la compagna gli aveva chiaramente manifestato da tempo la decisione di porre fine alla loro relazione. L’ultimo grave episodio denunciato dalla donna, si è consumato pochi giorni fa, quando la ex compagna è stata aggredita in strada e costretta alle cure del pronto soccorso dopo essere stata raagiunta al volto da un pugno.

I fatti accaduti e gli elementi raccolti dagli investigatori hanno indotto il Pubblico Ministero a richiedere un’idonea misura cautelare, ritenuta necessaria anche dal Giudice per le indagini preliminari, vista la pericolosità e le condotte reiterate dell’indagato nei confronti della vittima ed in attesa del processo. L’uomo, a seguito delle formalità di rito, è stato condotto in carcere dal personale della Polizia di Stato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La misura eseguita evidenzia la massima attenzione posta in essere dalle forze di polizia e dalla Procura della Repubblica di L’Aquila per tutti quegli episodi che minano l’incolumità delle persone più vulnerabili, troppo spesso vittime di simili episodi.