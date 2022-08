Tona la V edizione di “Studenti in cantiere”, il progetto di Ance e Univaq

Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, torna il progetto “Studenti in cantiere”, giunto alla quinta edizione. Sostenuto da un fondo messo a disposizione da Ance L’Aquila, il progetto è rivolto agli studenti e alle studentesse del dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università degli Studi dell’Aquila, in particolar modo a coloro che frequentano i corsi di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura e Ingegneria Civile.

Per questa edizione, sono state assegnate complessivamente 10 borse di studio, tramite le quali saranno finanziati dei tirocini nei cantieri della ricostruzione e non solo. L’iniziativa si configura come un’importante occasione di formazione didattica nei luoghi di effettiva sperimentazione esecutiva.

Gli studenti e le studentesse selezionati svolgeranno il tirocinio nei prossimi mesi, per un totale di 64 ore, e si occuperanno delle seguenti attività: assistenza alla direzione tecnica di cantiere; rilievo ed elaborazione particolari costruttivi di cantiere; restituzione grafica digitale di cantiere e BIM; tecnologie di cantiere e controllo qualità delle lavorazioni; modellazione, verifica, controllo e gestione di varianti in cantiere. A conclusione del tirocinio, saranno selezionati i tre lavori migliori ai quali sarà assegnata una targa di merito.

L’incontro tra gli studenti e le studentesse del Dipartimento DICEAA e le imprese di Ance L’Aquila è avvenuto il 26 luglio scorso per la sottoscrizione formale dell’accordo di collaborazione per il periodo estivo. All’incontro, svoltosi nella sede di Ance L’Aquila, erano presenti i dieci studenti selezionati; le imprese che hanno aderito al progetto; i responsabili del Progetto per l’Università, Prof. Pierluigi De Berardinis, Direttore del Dipartimento DICEAA, e la Prof. Marianna Rotilio; il Presidente del Comitato Giovani Ance L’Aquila Ing. Eleonora Laurini oltreché il Direttore Ance Geom. Lucio Cococcetta