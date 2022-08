Adsu L'Aquila, scade il 19 settembre il bando per le borse di studio

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) dell’Aquila, informa che ieri, ha pubblicato il bando per le borse di studio per l’anno scolastico 2022-2023 riservato ai giovani in possesso dei requisiti previsti dalla legge, iscritti all’Università dell’Aquila, all’Accademia di Belle Arti di L’Aquila e al Conservatorio di L’Aquila: la scadenza è stata fissata per il prossimo 19 settembre.

La presidente dell’Adsu, Eliana Morgante, sottolinea che negli ultimi due anni, l’Azienda ha coperto le istanze di tutti gli aventi diritto. Il bando è disponibile sul sito internet dell’Adsu. Le domande dovranno essere inviate in via telematica. Tra i requisiti per presentare la domanda di borsa di studio, il possesso di un reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente Universitario), riferito all’anno 2020, autocertificato non superiore a 24.335,11 euro e di un patrimonio ISPE (Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario), riferito all’anno 2020, autocertificato non superiore a 52.902,43 euro.