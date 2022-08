Completamente allagata la palestra della scuola media di Paganica

Di seguito, il comunicato stampa del Partito Democratico di Paganica, a firma della segretaria Deborah Palmerini Dal 26 luglio scorso la tensostruttura che ospita la palestra della scuola media nella frazione di Paganica, in via Onna, ha una parte della copertura collassata verso l'interno. Il danno è stato invano segnalato già da giorni, anche dal consigliere di maggioranza Daniele Ferella. Nel frattempo il telone è caduto completamente e sabato pomeriggio la palestra ha subito anche il forte acquazzone. In un musp già oltre il tempo di tenuta garantito, la manutenzione deve essere immediata e attenta. Non si può rimandare a settembre, prima della riapertura. Chiediamo quindi al Sindaco e agli uffici competenti: - sopralluogo urgente per verificare lo stato della tensostruttura e in particolare della pavimentazione interna della palestra, per verificare eventuali danni dovuti alle intemperie; - adeguata comunicazione alla cittadinanza dell'esito del sopralluogo; - riparazione urgente della tensostruttura e degli eventuali danni all'interno; se ciò non fosse possibile in questo periodo di ferie, è necessario un intervento temporaneo di copertura e messa in sicurezza. È urgente intervenire immediatamente in quanto il musp dovrà essere frequentato ancora per anni. Nessuna ricostruzione di scuole è prevista a breve nella frazione di Paganica infatti. Il non meglio specificato masterplan delle scuole è un progetto a lungo-lunghissimo termine, mentre fu subito abbandonato dalla prima legislatura Biondi, il progetto esecutivo per la scuola media, lasciato dall'amministrazione Cialente e partecipato dalla popolazione, pur avendo solo bisogno di un terreno e delle pratiche per l'appalto. Attendiamo fiduciosi un immediato intervento, memori anche del grande interesse per le frazioni, in particolare per Paganica, da parte del Sindaco in campagna elettorale. È il momento di dimostrarlo.