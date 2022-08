Italia Nostra: dure critiche alla tribuna in costruzione a Collemaggio

La sezione dell'Aquila di "Italia Nostra", in una nota firmata dal presidente Vincenzo Giusti, critica aspramente i lavori che si stanno svolgendo dinanzi alla Porta Santa, della Chiesa di Santa Maria di Collemaggio, indetti per costruire una tribuna in occasione della venuta del Santo Padre.

Giusti ha definito gli interventi in corso come spudorati e inconcepibili nel contesto della Basilica.

"Non è possibile tacere dopo aver preso atto delle gabbionate da argine fluviale, rivestite di materiale sintetico, che a dire di molti dovrebbero “valorizzare” lo spazio antistante la Porta Santa di Collemaggio."Queste le dure parole del presidente, il quale ha proseguito affermando "Non vorremmo che ancora una volta le esigenze di spesa, comunque mascherate, abbiano prevalso su qualunque considerazione, non solo di natura estetica o di rispetto per la sacralità del luogo, ma di semplice buon senso, considerato lo spreco di denaro pubblico per qualcosa di così occasionale e contingente nell’utilizzo. Ecco dove sono finiti tutti i discorsi sugli scopi costruttivi e non futili dei fondi del PNNR!"

Inoltre nella nota ci si interroga anche sull'utilità di quest'opera e del beneficio che netrarrà la città, "Qual è lo scopo di questi lavori? Un’infrastruttura per la prossima visita del papa, nella sua unicità, un punto di sosta per pellegrini e turisti, un luogo privilegiato per consentire alle autorità di assistere all’apertura della Porta Santa? Non vorremmo che in futuro qualcuno pensi di utilizzare questo apparato tutt’altro che provvisorio per altri tipi di spettacolo, considerato che si è parlato anche di “uno spazio di incontro per la città, fruibile per tutto l’anno”. A questo proposito ci permettiamo di suggerirne l’utilizzo per la prossima edizione del “Cinema in piazza”. E non è un paradosso! Non manca, naturalmente, quella scontata verniciatura di “verde”, che al meglio incarna l’ipocrisia che caratterizza lo spirito di questi nostri tempi: il fumo dell’ “ingegneria naturalistica”, del “biomateriale derivato dal legno”, nasconde la realtà di un impatto troppo pesante per un contesto così delicato.Luoghi che dovrebbero essere caratterizzati da un’atmosfera di raccoglimento e di introspezione, tali da far emergere in noi le suggestioni di natura estetica e spirituale che l’arte e la devozione possono ispirarci, sono così diventati una pacchiana ambientazione coerente con i riti della “società dello spettacolo”."

Inoltre per "Italia Nostra" l’unica cosa da fare era chiudere l’inutile strada frontistante la Porta Santa rimuovendone l’asfalto, nel sostenere questo vincenzo Giusti cità Longanesi il quale affermò “Alla manutenzione l’Italia preferisce l’inaugurazione”.

In conclusione Giusti afferma "Se davvero questo intervento è così apprezzato dall’opinione pubblica, come vogliono farci credere, allora vogliamo contribuire a dare voce a chi rifiuta questa “devastazione”. Se così non è, allora vuol dire che in una larga fascia dei nostri concittadini alberga ancora un barlume di senso critico. E per favore nessuno si azzardi a dire che il beneplacito della Soprintendenza garantisce la correttezza dell’intervento! "