Politiche: Elettori all'estero. Tutti gli adempimenti sul sito della Prefettura

Il Ministero dell’Interno, in vista delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, ha illustrato con propria circolare i principali adempimenti connessi all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, sia per gli elettori residenti all’estero, sia per gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche.

Il contenuto della circolare e gli adempimenti ad essa connessi, nonché il modello di opzione, sono consultabili sull’home page del sito internet di questa Prefettura, all’indirizzo www.prefettura.it/laquila , nella sezione dedicata alle Elezioni.