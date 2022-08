“Fare Centro": disposto scorrimento graduatoria linea “B”

Gli uffici della Regione Abruzzo hanno disposto oggi lo scorrimento della graduatoria della linea d’intervento “B” del bando “Fare Centro”, concepito dopo il terremoto dell’Aquila per incentivare il ritorno o l’apertura di nuove attività economiche nei centri storici del cratere.



La linea B, in particolare, si riferisce a progetti promossi da micro imprese che, alla data di pubblicazione del bando, hanno già avviato o intendono avviare una nuova attività. Lo rende noto l’assessore regionale Guido Liris, spiegando che lo scorrimento interessa le domande fino a tutto il punteggio 11.



“Lo scorrimento si è reso possibile grazie a delle economie che si sono generate a seguito delle rinunce, delle revoche definitive nonché delle istruttorie concluse in merito alle richieste di saldo”, dice Liris, “e i beneficiari del provvedimento sono 23 operatori per un importo complessivo di 1,4 milioni di euro circa”.