CGIL: 13 agosto sciopero dei i lavoratori di Eurospin, "Altro che spesa intelligente"

I lavoratori e le lavoratrici di Eurospin, operanti in Abruzzo e Molise, scenderanno in piazza per una giornata di sciopero il giorno 13 agosto 2022.

Lo comunica la Filcams Cgil dell'Aquila in una nota.

I punti vendita interessati all'interno della provincia saranno quelli di L'Aquila e di Avezzano.

"Dopo mesi di infruttuose trattative con Eurospin, sia a livello Nazionale che a livello locale, allo scopo di garantire ai lavoratori condizioni lavorative più dignitose sotto ogni punto di vista, nulla è cambiato." questo l'ìncipit della nota, nella quale la sigla sindacale prosegue spigando le motivazioni dello sciopero " I lavoratori lamentano salari inadeguati (mancato riconoscimento della flessibilità, mancato riconoscimento del corretto livello di inquadramento contrattuale), gravi problemi sull'organizzazione del lavoro (carichi di lavoro eccessivi, turnazioni inadeguate sulle domeniche e sulle chiusure, mancato rispetto delle fasce orarie contrattuali ecc), carenze in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro."

Inoltre prosegue la nota "Gli addetti alle vendite si trovano infatti a dover provvedere ad svolgere mansioni inferiori a quelle previste dal contratto, dovendo persino provvedere alla pulizia del punto vendita a dei servizi igienici, pulizia dei piazzali, svuotamento secchi dell'immondizia ecc. con le naturali perplessità che nascono dal punto di vista dell'igiene riguardo delle mansioni pericolosamente promiscue. Le chiusure serali dei punti vendita vengono spesso affidate a due lavoratrici, sottoponendo le stesse ad evidenti rischi di aggressione, senza che peraltro ciò sia in alcun modo compensato da un'adeguata remunerazione."

La Cgil non si risparmia di constatare che Eurospin ha visto un importante incremento del fatturato e dei profitti di oltre il 5%, al contrario di altre realtà del settore che garantiscono diritti ai propri dipendenti, nonostante il periodo di crisi economica e di pandemia.

"Facciamo presente" afferma la nota del sindacato " che l’azienda Eurospin Lazio negli ultimi anni ha visto un aumento esponenziale del fatturato e dei propri profitti (di oltre il 5% mentre altre realtà molto importanti sono ferme a circa il 2% ma garantiscono i diritti ai propri dipendenti), nonostante le gravi crisi economica e pandemica, con una crescita costante della propria rete vendita. Merito di tale crescita è del grande impegno sempre assicurato da parte dei lavoratori della rete punti vendita. Purtroppo tale impegno non è riconosciuto dall’azienda che, anziché redistribuire gli utili e riconoscere i più elementari diritti ai lavoratori, ha preferito incrementare ancora di più i propri profitti."

La nota si chiude con una riflessione riguardo lo slogan utilizzato dalla nota catena di supermercati " Altro che “spesa intelligente”! Le lavoratrici e i lavoratori di Eurospin dico basta! Il giorno 13 agosto sciopereranno per vedere rispettati i propri diritti."