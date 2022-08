Papa Francesco a L'Aquila: informazioni utili per le persone disabili

L’Arcidiocesi dell’Aquila, in collaborazione con il Comune dell’Aquila, comunica che le persone disabili e i loro accompagnatori (uno per ciascuna persona disabile) potranno fare richiesta di partecipare ai due eventi previsti (a piazza Duomo e a Collemaggio) in occasione della Visita pastorale di Papa Francesco, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.



Coloro che faranno richiesta verranno poi ricontattati per l’assegnazione dei posti previsti dal piano di sicurezza, fino ad esaurimento degli stessi.



Le richieste dovranno pervenire entro il 19 agosto.