ANAS, MOBILITÀ ESTIVA: NEL SECONDO WEEKEND DI AGOSTO, TRAFFICO INTENSO MA SENZA PARTICOLARI CRITICITÀ Sulla rete stradale in gestione, circolazione sostenuta soprattutto in direzione delle località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani, ma senza particolari disagi In tarda mattinata, è stato completamente riaperto al traffico il tratto della strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” chiuso questa notte al km 56,000 in direzione nord ad Abbadia Lariana (in provincia di Lecco) per la caduta di alcuni massi lungo la strada Nella giornata di domani, lunedì di Ferragosto, si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico al mattino per le consuete gite fuori porta della giornata festiva verso le aree marittime e montane e al pomeriggio in prossimità dei centri urbani per i primi rientri dalle vacanze Divieto di transito dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22.00 e per la giornata di domani dalle ore 7:00 alle ore 22:00