Accademia Medica: Carlo Gizzi referente dell'area culturale "Nutrizione e Salute"

Si comunica che il Direttivo dell’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi” onlus ha conferito al Dott. Carlo Gizzi, già socio dell’Associazione, l’incarico di referente dell’area culturale “Nutrizione e Salute”.



L’attività di promozione del buon cibo e della cucina di qualità del territorio aquilano svolta nel corso degli ultimi anni da Carlo Gizzi, caratterizzata da impegno giornalistico e editoriale nelsettore, così come dall’organizzazione di eventi finalizzati a valorizzare il connubio tra buon cibo, ambiente e territorio, hanno portato il direttivo ad una scelta i cui risultati saranno immediatamente visibili nei prossimi mesi con l’organizzazione di eventi e iniziative finalizzate a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di una nutrizione di qualità per favorire salute e benessere.



Il Dott. Gizzi collaborerà attivamente con la componente scientifica dell’Accademia che si occupa di nutrizione, che vede presenti, oltre la Prof.ssa Maria Giuliana Tozzi, che è la Responsabile Scientifica del settore, anche altri docenti dell’Università degli Studi dell’Aquila, quali il Prof. Mauro Maccarrone, Docente di Biochimica, il Prof. Davide Grassi, Docente di Medicina Interna e il Prof. Giovanni Latella, Docente di Gastroenterologia.



Al Dott. Gizzi il compito di trasferire in cucina e di tradurre il linguaggio fruibile a tutti le nozioni derivanti dalla ricerca scientifica, in modo da sensibilizzare la comunità ad una “nutrizione equilibrata e responsabile”