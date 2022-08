In corso l'inaugurazione della scalinata/tribuna della Porta Santa. L'opera che ha fatto tanto discutere

Sta per essere inaugurata la scalinata o tribuna, che dir si voglia, costruita difronte alla Porta Santa in occasione della visita di Papa Francesco del 28 agosto.

Quest'opera a fatto molto discutere in città. Non è stata ben vista da tutti.

C'è chi ha visto in essa una rivalutazione di uno spazio non utilizzato, chi invece ha considerato questo solo uno spreco di fondi pubblici.

Comunque sia la scalinata sta per essere inaugurata, quello che ci auguriamo noi è che ogni luogo che prima non c'era e ora c'è diventi un luogo prezioso pèer la nopstra città che possa essere utilizzato tutto l'anno e da tutti i cittadini