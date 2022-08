Come è nata la visita pontificia per la Perdonanza 2022? A parlare è Petrocchi "La provvidenza ha aperto una porta"

Il cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell'Aquila, parlando dell'imminente visita del Santo Padre nella notra città, prevista per il 28 agosto in occasione dell'apertura della Porta Santa in occasione della Perdonanza 2022, ha rivelato la storia di questa visita e di come il Papa abbia accettato l'invito fattogli dallo stesso Cardinale.

"Sono stato ricevuto in udienza dal Papa il 4 giugno 2021 e nel corso di quel colloquio sono stati toccati i temi della situazione aquilana a cui il Papa è sempre stato molto attento. Mi ha chiesto notizie sull'andamento della ricostruzione post sisma, e in generale sulla situazione ecclesiale. Quel giorno la Provvidenza ha aperto una porta". Queste le parole di Petrocchi.

"Io l'ho pertanto invitato a venire in visita pastorale in occasione della Perdonanza, non quella del 2021, visti i tempi oramai troppo stretti, ma in quella del 2022- ha proseguito il Cardinale -Questa richiesta ha trovato da parte di Papa Francesco un ascolto benevolente, che mi ha commosso. E mi ha detto che si sarebbe rivolto alla Prefettura della Casa Pontificia, per esaminare il calendario degli impegni del 2022. La conferma c'è stata data a giugno di quest'anno, esattamente un anno dopo".

Così è nato l'evento che ci apprestiamo a vivere e che sta generando grande vivacità in città.