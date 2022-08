Forza Italia chiude le candidature. Per il Senato c'è Lorenzo Sospiri

Forza Italia ha ufficialmente chiuso le candidatura per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Il coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano, ha depositato questa mattina presso la Corte d’Appello dell’Aquila l’elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche.

Per la Camera: Nazario Pagano, Francesca Persia, Angelo Simone Angelosante consigliere regionale di Valore Abruzzo e Consuelo Di Martino.

Per il Senato: Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio regionale, Maria Luisa Ianni assessore comunale dell'Aquila, Daniele D’Amario consigliere regionale.

Anche in questo caso come nella Lega con Bellachioma c'è chi ha deciso di fare un passo indietro e nei forzisti è il deputato Antonio Martino che in una nota affidata ai social network ha annunciato: "Alle prossime elezioni politiche del 25 settembre non sarò ricandidato e faccio il mio più sentito augurio al senatore Pagano e al Presidente Sospiri di ottenere un buon risultato per Forza Italia".