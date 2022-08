Oggi alle 18:00 partirà il corteo della Perdonanza.

Il tradizionale evento quest'anno non si terrà in occasione dell'apertura della porta santa, bensì per la cerimonia dell'arrivo del fuoco del morrone.

Il corteo partià da Palazzo fibbioni, passerà per piazza Duomo fino ad arrivare alla basilica di collemaggio luogo in cui si terrà la cerimonia di accensione del bracere dando inizio al periodo di perdonanza.

Sarà possibile seguire sul nostro sito la diretta del corteo a partire dalle 17:30.