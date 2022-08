Partito il corteo della Perdonanza, la diretta sul nostro sito

Oggi alle 18:00 è previsto l'inizio del corteo della Perdonanza, di seguito è disponibile la diretta.

Il tradizionale evento quest'anno non si terrà in occasione dell'apertura della Porta Santa, bensì per la cerimonia dell'arrivo del fuoco del Morrone.

Il corteo partirà da Palazzo Fibbioni, passerà per piazza Duomo fino ad arrivare alla Basilica di Collemaggio, luogo in cui si terrà la cerimonia di accensione del bracere, dando inizio alla Settimana santa.



Il corteo civile si apre con il GONFALONE DELLA CITTA’ DELL’AQUILA scortato da 3 Agenti di Polizia Municipale in alta uniforme, a seguire il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Santangelo con i Consiglieri Comunali, il Vice Sindaco Raffaele Daniele e la Giunta Comunale.



Successivamente il Capo di Gabinetto Andrea Di Biase, i Dirigenti Comunali, la Consulta giovanile e il Comitato Perdonanza Celestiniana 2022.



Ore 18:03 il tradizionale Corteo della Perdonanza parte da Palazzo Fibbioni