Ama: al via la campagna abbonamenti scolastici

L’Azienda della mobilità aquilana, Ama spa, comunica che da domani, mercoledì 24 agosto, riparte la campagna abbonamenti scolastici. L'abbonamento è riservato a tutti gli studenti frequentatori degli istituti scolastici e dell'Università.

Per venire incontro alle esigenze degli studenti, nonostante dallo scorso settembre vi sia stato un caro gasolio mai visto in precedenza, e nonostante il generale processo inflattivo che sta caratterizzando il corrente anno 2022, il costo dell’abbonamento, pari ad euro 232,00, è rimasto invariato rispetto al passato.

Abbonarsi, fa sapere l'azienda, conviene perché come prima cosa si risparmia. Il costo dell'abbonamento annuale è infatti inferiore di circa 90 euro rispetto al costo di 10 abbonamenti mensili e contestualmente ci si può muovere liberamente, potendo il medesimo essere utilizzato in ogni momento e su qualsiasi linea dall'utente, che può quindi usufruirne anche per esigenze extra-scolastiche.

Infine l'abbonamento scolastico è facilmente duplicabile, in modo del tutto gratuito, in caso di smarrimento, ed è facilmente integrabile, potendo gli studenti estenderne la validità all’intero anno (quindi oltre i 10 mesi previsti, dal 1 settembre al 30 giugno) al costo di soli 20,00 euro in più.

In aggiunta, dal corrente anno 2022 verranno messi in servizio nuovi bus, anche elettrici, più confortevoli e meno inquinanti. Per le modalità di acquisto degli abbonamenti maggiori informazioni sono dettagliate sul sito aziendale all’indirizzo www.ama.laquila.it, dove è possibile scaricare anche la modulistica necessaria e reperire i contatti cui rivolgersi per ogni informazione.