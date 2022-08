Presentato "Il Premio del Perdono" dedicato a chi difende i più deboli

Presentato il “Premio del Perdono”, un riconoscimento, a cura del Comune dell'Aquila, dedicato a uomini e donne impegnati nella difesa dei più deboli.



La prima edizione di un premio dedicato quest’anno a Papa Francesco e che sarà consegnato al Pontefice il giorno 7 settembre nel corso di un'udienza privata.



L’opera artigianale è stata prodotta dallo scultore ed orafo Paolo Mazzeschi, che ha raccontato i passaggi e le riflessioni dietro la realizzazione di questa opera.



Il premio raffigura la Porta Santa in una struttura leggera, al centro il fiore della rinascita in titanio, un materiale difficile da lavorare ma che offre una vasta gamma di cromatica ed ai piedi del fiore le tre forme geometriche della Basilica di Collemaggio, cioè il rombo, il quadrato, il cerchio.



“Come ci è stato ricordato ieri dal Cardinale il perdono non è far finta che nulla sia accaduto ma è l’elaborazione del torto subito, superamento e riavvicinamento tra uomini che è anche riavvicinamento tra popoli, mai come in questo momento c’è bisogno del superamento dei contrasti per la riappacificazione tra popoli- dichiara il Sindaco Pierluigi Biondi - ringrazio l’orafo Paolo Mazzeschi che è un assoluto innovatore nelle teorie delle lavorazione dei metalli, questo è un premio tutto aquilano, quest’anno abbiamo deciso di consegnarlo a sua Santità Papa Francesco che ha accettato il dono.”