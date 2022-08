Presentato il Pastorale della Perdonanza e la Croce del Perdono

Nel vivo dei giorni della Perdonanza Celestiniana, questo pomeriggio, presso la chiesa di San Silvestro, è stato consegnato alla Diocesi dell’Aquila, il Pastorale della Perdonanza, prodotto dagli orafi Gabriele di Mizio e Laura Caliedo, con il contributo di Lions Club L’Aquila e dell’imprenditore Christian Corrado.



Mentre il Pastorale rappresenta una novità di quest’anno, la Croce del Perdono è alla sua ventiduesima edizione.



“Si tratta di un progetto pensato da un anno, prima che fossimo a conoscenza della venuta del Papa, un progetto antico perché il nostro sogno è che la Perdonanza avesse un Pastorale e una Croce soltanto per queste celebrazioni, quindi tematico sulla misericordia- racconta l’orafo Gabriele di Mizio- un messaggio forte di tre personaggi che hanno dedicato tutta la loro vita ecclesiale alla misericordia e al perdono cioè Papa Celestino, San Francesco e Papa Francesco, riprodotti in cammei, abbiamo voluto il cammeo perché nell’immaginario collettivo trasmette storia, lo appoggi all’orecchio e senti l’eco, e noi vogliamo trasmettere un messaggio forte di misericordia."



“Questo progetto del Pastorale esegue il filo logico che noi affrontiamo da sempre ed è stato possibile realizzarlo con la famiglia Corrado e con l’ausilio del Lions, siamo sulla stessa lunghezza d’onda come valori, come identità, come cristianità. Il Pastrorale e la Croce saranno un dono per sempre alla Diocesi dell’Aquila quindi alla collettività" conclude Gabiele di Mizio.