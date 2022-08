Sosta selvaggia nei posti auto per disabili: la Perdonanza non ferma gli incivili. Manca il controllo del Comune

Pubblichiamo la lettera aperta di Massimo Prosperococco:



Buongiorno, mi trovo purtroppo a segnalare una gravissima mancanza di rispetto degli impegni presi per gli stalli auto riservati alle persone con disabilità durante il periodo della Perdonanza.



In largo Pischedda, una delle aree parcheggio che erano state riservate alle persone con disabilità, nella serata del 25 agosto, i posti-auto erano completamente occupati da auto senza contrassegno disabili; le auto occupavano perfino i due stalli riservati pre-esistenti, indicati con segnaletica orizzontalie e verticale, secondo il codice della strada.



I pochi cartelli che delimitavano la zona erano girati e comunque illeggibili.



Moltissime persone con disabilità raggiunta l’area sono state costrette ad andare via.



Questo non è accettabile e nemmeno giustificabile, dopo aver fatto incontri e lunghe telefonate in cui tutti i partecipanti hanno impiegato tempo prezioso e attenzione per individuare e indicare le aree da riservare.



All’atto pratico, sul luogo non c’era nemmeno un volontariato delle protezione civile o un vigile che desse indicazioni.



Se anche fossero state sanzionate le auto in parcheggio vietato, questo non avrebbe risolto il problema di creare posti disponibili ai disabili.



Andava fatta prevenzione e non repressione.



Purtroppo, con amarezza devo prendere atto che il disagio è stato pagato nuovamente dalla parte più fragile di questa città.



Sottolineo inoltre che è veramente deplorevole da parte delle istituzioni proclamare lodevoli intenzioni che poi restano lettera morta, a causa di incapacità di varia natura, ma probabilmente soprattutto per noncuranza.



Sarebbe ancora più grave che questa situazione si ripetesse nei prossimi giorni, anche durante la visita di Papa Francesco.