Domenica Papa Francesco a L'Aquila: la diretta su News Town e LaQtv

Tutto pronto per l'evento di domenica 28 agosto quando Papa Francesco arriverà a L’Aquila per la 728esima edizione della Perdonanza Celestiniana, l’evento sarà trasmetto in diretta dal sito di News-Town e da LAQTV.



La diretta televisiva visibile anche su News-town vi accompagnerà in tutte le fasi salienti della visita del Santo Padre raccontando con immagini e contenuti il suo itinerario che da Piazza Duomo, lo porterà infine ad aprire la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio per poi celebrare dal palco antistante ed in diretta mondiale, l'Angelus.



La lunga diretta prenderà il via alle 8 sul nostro sito e su LAQTV, canale 12 del digitale terrestre e sulla rispettiva pagina Facebook.



In studio a condurre la diretta dell’evento ci saranno le giornaliste Angela Ciano ed Eleonora Falci.



Ospiti in studio, David Filieri e Giuseppe Sanzotta che interloquiranno con gli inviati da Piazza Duomo e Collemaggio, Angelo Liberatore, Marco Giancarli, il direttore di News Town Giustino Masciocco, Antonia Melaragni, Vanni Biordi, Tommaso Cotellessa, Kristin Santucci, Francesca Marchi.