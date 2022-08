Incidente stradale a Preturo: due feriti trasportati al San Salvatore

Erano da poco trascorse le 12 quando lungo il rettilineo che porta Preturo a L'Aquila, due auto per ragioni ancora in corso di accertamento si sono scontrate violentemente. Ad avere la peggio una Fiat Panda guidata da un uomo che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Due sono i feriti prontamente soccorsi dai sanitari del 118 e dai Vigili del fuoco, che hanno dovuto letteralmente estrarre l’uomo più grave dalle lamiere della propria auto.

La circolazione è rimasta bloccata per diversi minuti in attesa della rimozione dei mezzi e dei detriti oltre che per i rilievi del caso. Sul posto anche la Polizia di Stato.

Le persone coinvolte nell’incidente sono tre anche se solo due sono state trasportate al San Salvatore con diversi traumi ritenuti gravi ma con condizioni stabili al momento.