Campo Imperatore: escursionista colpito da un fulmine, trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Un fulmine ha colpito un escursionista a Campo Imperatore sul Gran Sasso d'Italia. Immediati i soccorsi del Cnsas e del 118 che intervenuto con l'elisoccorso e dopo aver stabilizzato la persona coinvolta, l'ha trasporta d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove i santari stanno operando.

Al momento non si conoscono le condizioni dell'escursionista. Stando alle prime sommarie informazioni l'uomo era in compagnia di un amico che fortunatamente non ha riportato lesioni. Seguiranno aggiornamenti