Papa Francesco a L'Aquila: segui la diretta video di News Town e LaQtv

A partire dell 8 di domani 28 agosto su News Town e su LaQtv canale 12 del digitale terrestre potrai seguire tutte le fasi salienti della visita di Papa Francesco a L'Aquila.

Dal suo arrivo in città, alla visita in Piazza Duomo dove il Santo Padre incontrerà una rappresentanza dei parenti delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 fino alla Basilica di Collemaggio dove il Pontefice aprirà al mondo la Porta Santa per poi celebrare l'Angelus.

Collegamenti dallo studio di LaQtv con gli inviati sui luoghi al centro di questa epocale visita pastorale con ospiti e contributi video in diretta.