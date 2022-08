Gran Sasso Acqua: interruzione idrica a Coppito dalle 11 alle 18

L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione urgente alla rete idrica in via Giovanni Falcone, incrocio via Paolo Borsellino, in prossimità dell’abitato di Coppito, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica, in fascia oraria diurna, nella giornata di oggi lunedì 29 agosto.

Per effetto dell’interruzione sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 11 alle ore 18, salvo imprevisti, che potrebbe causare disservizio nelle seguenti zone:

via Vetoio

Ospedale San Salvatore

Polo universitario di Coppito.