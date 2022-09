Il ricordo di Stefania Pezzopane per Silverio Iannella

Riportiamo il ricordo di Stefania Pezzopane, deputata e consigliera comunale, per la scomparsa Silverio Iannella, ex Segretario Generale della Camera del Lavoro dell’Aquila che fu eletto per la prima volta nel 1977.



“Silverio Iannella ci ha lasciati. Stava male Silverio, male male, e non ce l’ha fatta. Chiunque abbia avuto in questi decenni un contatto col mondo del Lavoro e con la sinistra, ha sicuramente incontrato Silverio. Era stato un leader in Cgil e nella politica. Intelligente, attento, mescolava all’esperienza sindacale fatta da protagonista per decenni, nelle vicende più avverse del territorio, un solido acume politico, sempre segno di libertà. Alle riunioni, proprio quando erano lì lì per finire, arrivava la sua domanda, il suo intervento a porre un quesito o un tema da affrontare. Lo ricordo con me in consiglio comunale, con Antonio Centi Sindaco, battersi per le frazioni, per Sassa, per il territorio. Volevo molto bene a Silverio, il suo burbero borbottare era accompagnato da una grande bontà e generosità. La pandemia ci ha inevitabilmente separati, ma ci eravamo sentiti per le elezioni comunali, mi aveva confortata. Lui c’era sempre, il suo cuore batteva sempre dalla stessa parte. Grazie Silverio, per quanto hai dato. Io non ti dimenticherò mai.”