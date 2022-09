E’ stato definito il progetto per la velocizzazione della Linea Ferroviaria Adriatica.



A dichiararlo è il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, che aggiunge:

“Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili ha accolto la richiesta della giunta regionale abruzzese per la realizzazione di un bypass ferroviario tra i Comuni di Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi, con un costo stimato di un miliardo di euro. Tale intervento si affianca alla variante di Ortona, per cui è stato stimato un costo di 750 milioni di euro."



L'incarico di studiare il bypass del nodo di Pescara è stato affidato a RFI



Per D'Annuntiis è stato "un importante risultato, avvenuto grazie anche alla condivisione con la Regione Marche, attraverso un cambio di indirizzo strategico da parte del Ministero."



Questo provvedimento dovrebbe alleggerire il traffico sulla costa, integrando nuove tratte per il transito dei treni veloci e conservando la linea esistente per la funzione di trasporto pubblico locale a beneficio dei pendolari e turisti e riducendo così l’emissione di gas e di incidenti stradali.



"Grazie all’azione di questa giunta regionale, la dotazione finanziaria a favore dell’Abruzzo, aumenta dai previsti 900 milioni a 1,4 miliardi di euro. Questo risultato si aggiunge all’altro importantissimo obiettivo colto, grazie al grande lavoro svolto dal Presidente Marco Marsilio sui tavoli ministeriali, dell’inserimento della Linea Adriatica nel cosiddetto extended core network delle reti europee di trasporto TEN-T, caso unico nell’Unione Europea, aprendo così la possibilità di ottenere finanziamenti europei per ulteriori interiori interventi." conclude De Annuntiis