Sisma 2009: saranno commissariati gli immobili per i quali non si presenterà domanda di ricostruzione entro il 30/09

Saranno commissariati tutti quegli immobili che entro il 30 di settembre non presentaranno domanda di ricostruzione. Si tratta di tutti gli stabili danneggiati dal sisma 2009, situati nei centri storici di L'Aquila e del cratere, e per i danni aggiuntivi da sisma 2016.

Tutte le pratiche già acquisite, la cui istruttoria non è stata avviata, e quelle presentate saranno oggetto di formale attività di verifica di completezza formale.

"La documentazione minima richiesta si aggira intorno a una decina di documenti, rispetto ai 60 previsti dalla norma - dice Gianni Anastasio, il coordinatore dei sindaci dei 56 Comuni del cratere sismico (Teramo-L'Aquila-Pescara) - La procedura semplificata consentirà agli aventi diritto di presentare la domanda per la concessione del contributo, ma qualora ciò non avvenisse, la presa in carico della situazione dell'immobile da parte di un commissario potrebbe essere la risoluzione di tante situazioni ristagnanti da anni".

"Molte pratiche sono, infatti, ferme per problemi di natura diversa da quella tecnica, in questo caso il commissariamento potrebbe sciogliere i nodi. Le liste dei commissari sono in corso di definizione nei Comuni, grazie alle adesioni all'avviso pubblico emanato un anno fa - sottolinea Anastasio -. Il commissario che si sostituirà al proprietario, spesso disinteressato, consentirà la partenza della pratica, fin dalla costituzione del consorzio. La scadenza del 30 settembre è stata stabilità a aprile 2021, quindi c'è stato tempo per organizzarsi per le domande.

"Ci tengo a sottolineare - specifica Anastasio - che la scadenza del 30 settembre non è una saracinesca da abbassare definitivamente, ma è un passaggio, oltre cui, si userà una procedura diversa. Il commissariamento non deve essere visto come un'invasione di campo da parte dei Comuni, ma una presa in carico di responsabilità che dia la possibilità di risolvere questioni, spesso personali, che hanno ostacolato richieste di contributo i tutti questi anni. Inoltre la scadenza è stata fissata con una legge (DL 183/2020), pertanto è impossibile modificarla data l'attuale sospensione dell'attività parlamentare per le elezioni", conclude Anastasio.