Bonus trasporti: come accedere alle agevolazioni per i cittadini

Il decreto Aiuti (dl n. 50/2022) ha messo in campo diverse agevolazioni a sostegno dei cittadini, tra cui il bonus trasporti, per coloro che decidono di spostarsi utilizzando autobus, metro, treno e tram.

Lo rende noto il settore Mobilità del Comune dell’Aquila. Secondo il disposto dell’art.35 del dl n.50/2022, “(..) al fine di mitigare l’impatto del “caro energia”, anche in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è stato istituito un fondo (…) per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per servizi di trasporto ferroviario nazionale.”

Il Decreto interministeriale n. 5 del 29 luglio 2022 disciplina le modalità di erogazione del buono;

La domanda per l’accesso al beneficio va presentata, entro il 31 dicembre 2022, tramite il portale dedicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attivato e raggiungibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Il buono, quale misura di sostegno al reddito e di contrasto all’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso, viene corrisposto una volta sola, copre il 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento nel limite massimo di 60 euro ed è riconosciuto in favore delle persone fisiche, studenti e lavoratori che nel 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Il bonus è nominale, ossia potrà essere richiesto solo da chi utilizza il mezzo pubblico e non potrà essere utilizzato per acquistare titoli di viaggio che non siano abbonamenti mensili o annuali.

Per accedere al portale è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE; dopo l’autenticazione basterà compilare la richiesta inserendo i propri dati anagrafici (e quelli del minore se la richiesta viene presentata in qualità di genitore o tutore) e completarla con l’indicazione del gestore di trasporto pubblico presso il quale si intende usufruire del buono. Per il TPL del Comune dell’Aquila può essere selezionata l’azienda AMA spa già accreditata al servizio.