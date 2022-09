Tragedia di San Pelino, il Comune di Avezzano vicino alla famiglia

Dopo la tragedia avvenuta nel parco giochi di San Pelino, che ha provocato la tragica morte di una bambina di 12 anni, Alessia, l'Amministrazione comunale di Avezzano manifesta la propria vicinanza alla famiglia della piccola.



Una tragedia su cui sta indagando anche la Procura di Avezzano, aprendo un fascicolo d'indagine.



Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la bambina stava giocando su un'altalena quando la trave a cui era legata la struttura avrebbe ceduto finendole addosso, il tutto è avvenuto in un oratorio.

Gli amministratori di Avezzano, in una nota diffusa dal Comune, affermano anche di avere la totale fiducia nel lavoro della Magistratura e, nella certezza della completa estraneità dell’Ente nella verificazione del drammatico evento, in quanto non proprietaria, né gestore, né competente per l’area interessata, comunicano di non voler fornire ogni ulteriore approfondimento tecnico-giuridico per i quali esistono sedi differenti, e tempi consoni.



Tutto questo per non alimentare la confusione mediatica che reca offesa al momento di dolore collettivo.



Adesso sono necessari giorni di cordoglio per le persone che hanno subito questo tragico lutto.