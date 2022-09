La GSA informa che, per lavori urgenti, chiude l’acquedotto del Chiarino.

L’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua spa informa che per lavori urgenti si rende necessaria la chiusura dell’acquedotto del Chiarino. Pertanto nella giornata di domani martedì 6 settembre 2022 e nella mattinata di mercoledì 7 settembre potrebbero verificarsi disservizi nelle seguenti località: Comuni di Lucoli, Scoppito e Tornimparte e frazioni di Arischia, Preturo e Sassa del Comune dell’Aquila. S’invitano tutti gli utenti che non dispongono di impianto di riserva o autoclave a dotarsi preventivamente di adeguata scorta idrica. L’azienda si scusa per eventuali possibili disagi.