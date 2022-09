Rientro a scuola: oggi il primo tavolo di coordinamento

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha presieduto oggi in Prefettura una riunione del Tavolo di coordinamento per la tematica legata al rientro a scuola nella provincia aquilana e relativo Piano dei trasporti pubblici.



All’incontro hanno partecipato il Presidente della Provincia; assessori e dirigenti della Regione Abruzzo e dei Comuni dell’Aquila, Avezzano, Sulmona; i rappresentanti delle Direzioni Prevenzione e Tutela Sanitaria della Regione e della Asl 1; delle Forze dell’Ordine; dell’Ufficio Scolastico Provinciale e quelli delle società di trasporto pubblico su gomma e di Trenitalia.



Nel corso dell’incontro il responsabile della Direzione Prevenzione e Tutela Sanitaria della Regione Abruzzo ha evidenziato alcune criticità in merito all’applicazione delle indicazione strategiche interministeriali relative alla mitigazione delle infezioni da Sars-Cov-2 per la ripresa delle attività scolastiche, anticipando che, sul tema, la Regione ha convocato una apposita riunione nella giornata di domani per modulare l’applicabilità delle disposizioni contenute nel documento.



Ulteriori punti di confronto rappresentati hanno riguardato il coordinamento dei trasporti e la sicurezza dei mezzi e, nello specifico, i responsabili delle aziende e società di trasporto hanno relazionato sulle operazioni di igienizzazione, sicurezza e controllo già applicate che, comunque, saranno ulteriormente verificate.



Gli assessori e i dirigenti comunali presenti si sono dichiarati pronti per la ripresa delle attività scolastiche, garantendo attraverso le polizie municipali i controlli previsti nelle adiacenze di ogni plesso e riguardanti la disciplina delle operazioni connesse all’ingresso ed all’uscita della popolazione scolastica.



Su quest’ultimo tema i rappresentanti della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, hanno garantito la piena disponibilità di uomini e mezzi, sia per quanto attiene alle operazioni di ingresso e uscita degli studenti che ai controlli relativi ai fenomeni di spaccio e bullismo.



Il Prefetto, che ha colto l’occasione dell’incontro per ringraziare le Forze dell’Ordine e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila, dott. David Mancini, per l'operazione svoltasi nelle prime ore della mattinata e riguardante fenomeni di violenze, spaccio droga e bullismo commessi per lo più da minori, ha espresso la propria soddisfazione per l’esito della riunione e per aver verificato la piena operatività e l’opera programmatica evidenziata da ogni componente, dichiarando altresì la sua piena disponibilità ad aggiornare il tavolo per ogni eventuale esigenza.