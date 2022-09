Il grazie della curia agli organi di stampa per la visita di Papa Francesco

Pubblichiamo di seguito il ringraziamento della curia rivolto a tutti gli organi di stampa in occasione della visita del Papa.

"Gentilissimi tutti, la visita di papa Francesco di domenica 28 agosto scorso resterà per la Chiesa aquilana come memoria indelebile e segno profetico di speranza, tracciando un percorso che ci impegnerà - a partire dall’Anno Giubilare Celestiniano concesso dal Santo Padre - a rendere la Perdonanza e la sua Basilica di S.M. di Collemaggio luoghi spirituali sempre più proiettati al mondo, nel nome della misericordia e della riconciliazione.

L’intera comunità aquilana ha messo in gioco tutta sé stessa per comunicare la gioia e la bellezza dell’incontro con papa Francesco, ed ha desiderato accogliere gli operatori della comunicazione al meglio delle proprie possibilità, adoperandosi con sollecitudine e cercando di rispondere a tutte le esigenze con spirito di amicizia.

Pertanto desideriamo di cuore ringraziare profondamente ciascuno di voi - giornalisti, fotografi, operatori radio-tv, dei social media e della comunicazione - per la vostra preziosa presenza e per il vostro insostituibile lavoro, fatto di competenza e passione nell’ascolto, nell’approfondimento e nel racconto di un’esperienza straordinaria che si inserisce come pietra miliare nella nostra “piccola” storia aquilana e che, siamo certi, non tarderà a fruttificare. A presto rivederci, e buon lavoro!"