Aereo da turismo precipita a Fossa: due morti

Tragedia a L'Aquilla dove in zona Fossa, un ultraleggero con due persone a bordo si è schiantato a terra. Dalle prime frammentaria informazioni, a bordo c'erano un uomo e una donna entrambe , di cui al momento non si conoscono le generalità, entrambi morti in seguito allo schianto.

Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco. In questi minuti è in arrivo il magistrato di turno, Stefano Gallo che, terminati i rilevi del caso, dovrà dare il nulla osta per spostare i corpi che sarannno trasportati con ogni probabilità al San Salvatore dell'Aquila. L'ultraleggero sarebbe partito da Fossa in direzione Val di Chiana (Ar), mentre il luogo esatto dello schianto è stato nell'area del depuratore, sempre a Fossa.

