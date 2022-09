Call Center Inps: approvato emendamento per assicurare occupazione a tutti i lavoratori

La norma per la internalizzazione di lavoratori e lavoratrici del call center Inps è stata approvata. Dopo i 3000 lavoratori già avviati con il bando ora è possibile internalizzare anche gli altri 250 che rischiavano di rimanere fuori.



Ad annunciarlo è Stefania Pezzopane, Luciano D'Alfonso e Michele Fina.



La commissione Finanze del Senato, presieduta da Luciano D’Alfonso, ha approvato l’emendamento presentato dai senatori Pd che stanzia a favore dell’Inps i 20 milioni necessari a completare il processo di internalizzazione di lavoratrici e lavoratori che hanno operato negli anni nei call center per la committenza Inps.



"L’operazione di straordinario valore sociale e amministrativo è nata da una precisa norma della legge di bilancio 2020. Già il processo di internalizzazione era stato avviato per molti lavoratori, con questo emendamento si arriva anche a coinvolgere altri 200 lavoratori che non operavano solo per l’Inps ma anche per l’Agenzia delle entrate. Una grande operazione da noi fortemente voluta e su cui ci siamo impegnati in Parlamento sempre con l’appoggio del ministro Orlando, che a L’Aquila in un evento aveva assicurato una soluzione nel Decreto Aiuti, e così è stato. Con questo emendamento si completa una operazione strategica unica nel suo genere che toglie dal precariato oltre 3000 operatori di cui oltre 500 a L’Aquila. Lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto. Un grazie a lavoratori e lavoratrici per la fiducia, alle organizzazioni sindacali per il preziosissimo e costante stimolo” affermano Pezzopane, D'Alfonso e Fina.