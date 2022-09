DL Aiuti Bis: approvato adeguamento costi ricostruzione privata post sisma 2009

Adeguamento costi ricostruzione privata post sisma 2009 nel Decreto Legge Aiuti Bis, ad annunciarlo è il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.



In aggiunta è stata prevista anche una norma per riservare posti nei concorsi pubblici ad orfani e coniugi delle vittime del sisma del 2009 nelle amministrazioni pubbliche del cratere: una quota, pari al 30% dei posti, per l’assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente.



“Nella legge di conversione del decreto legge ‘Aiuti bis’ sarà inserita la norma con cui è previsto l’adeguamento dei costi della ricostruzione privata post sisma 2009 agli attuali standard del mercato edilizio, gravato del rincaro delle materie prime e dei costi per l’energia”.



“Nel corso dell’esame degli emendamenti al DL effettuato dalle commissioni riunite V e VI al Senato è stata approvata la proposta che gli esponenti di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, Luca De Carlo e Andrea De Bertoldi hanno avanzato per sostenere le aziende impegnate nei processi di rinascita dei centri colpiti dal terremoto di 13 anni fa. Centinaia di aziende operanti all’Aquila e nel cratere sono costrette a fare i conti con aumenti vertiginosi dei materiali e delle bollette energetiche ed era necessario conformare i contributi per la ricostruzione privata, a un passo dall’essere completata, ai valori attuali dei prezzari. Adesso spetterà agli Uffici speciali dell’Aquila e del cratere procedere con i conseguenti decreti”.



Il primo cittadino spiega come il sisma del 2009 fosse stato completamente dimenticato, mentre veniva citato quello dell’Emilia Romagna del 2012: “un paradosso” così commenta l’accaduto il sindaco Biondi.



“L’esito positivo è frutto di un’interlocuzione costante con la presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha consentito di scongiurare la non retroattività della norma e per questo sono grato a Daria Perrotta, capo di gabinetto del sottosegretario Roberto Garofoli, e a Nunzia Vecchione, Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale per gli affari economici del Mef. Il mio ringraziamento va, inoltre, agli amici Calandrini, De Carlo e De Bertoldi che hanno raccolto l’appello del territorio, al presidente della Regione, Marco Marsilio, e al consigliere comunale Livio Vittorini che, in virtù della sua delega sulle attività in favore del sostegno alle imprese del cratere sismico 2009, ha materialmente lavorato alla revisione dell’emendamento” ricorda il primo cittadino.