Incidente sul lavoro, CGIL: "è inammissibile, servono interventi urgenti"

L’incidente mortale di ieri verificatosi a Marina di Mosciano Sant’Angelo è purtroppo solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni gravi o mortali che avvengono nella nostra Regione con conseguenze pesanti per le famiglie interessate.



"Quando si parla di criticità legate al mondo del lavoro, molti pensano solo al fenomeno della disoccupazione o del precariato. Passa in secondo piano il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che è una vera piaga nel nostro Paese. Parliamo degli infortuni e delle morti cosiddette “bianche”, ovvero uomini e donne che perdono la vita per il lavoro che svolgono. Eppure, nonostante i continui allarmi lanciati dal sindacato sulla necessità di intervenire massicciamente sulla prevenzione e sui controlli per evitare queste tragedie, si continua ad assistere al ripetersi di dichiarazioni nel solco dell’indignazione del momento e poco altro." afferma il segretario regionale della CGIL Abruzzo-Molise Francesco Spina.



"In un Paese normale è indecente avere una media di circa 81 decessi al mese. In un Paese normale, non è ammissibile che non si riescano ad integrare le banche dati tra Inail, Asl e Ispettorato del lavoro per avere un quadro definito e per agire conseguentemente sulle priorità. In un Paese normale, non è concepibile che gli organici di ispettori e medici del lavoro destinati ad operare sulla prevenzione e sui controlli siano stati dimezzati negli ultimi dieci anni e non si riesca almeno a sostituire una parte di coloro che vanno in pensione. Troppo poco si è fatto su questi fronti eppure tutti si dichiarano pronti ad affrontare la materia. Ribadiamo ancora una volta la necessità di intervenire sulla prevenzione e FORMAZIONE, servono interventi strutturali ampi per rendere obbligatoria e permanente non solo la formazione di base, ma anche quella legata all’aggiornamento nelle attività e ai processi produttivi in continuo mutamento. Serve premiare le aziende virtuose che correttamente applicano i contratti e le norme anche sul tema della salute e sicurezza, contrastando di contro, quelle che ritengono la tutela della salute solo un costo in più da sostenere nel sistema di concorrenza globale. " continua Spina.



Per il sindacato dei lavoratori "il rischio è che ancor di più in questo momento difficile, la salute e la sicurezza non vengano considerate una priorità. Serve inoltre che la Regione convochi e faccia operare il Comitato di coordinamento per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro previsto dall’art.7 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. La legge prevede compiti molto importanti in capo a tale organismo ed in particolare:



- Sviluppare piani di attività e progetti operativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;



- Svolgere funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di vigilanza e di prevenzione e promuovere attività di formazione, informazione, comunicazione, assistenza in coordinamento tra le diverse istituzioni;



- Raccogliere e analizzare le informazioni relative agli eventi dannosi e ai rischi, fornendo suggerimenti operativi e tecnici atti a ridurre il fenomeno infortunistico e delle malattie da lavoro;



- Valorizzare gli accordi aziendali e territoriali che promuovano l’adozione, da parte di datori di lavoro, lavoratori e tutti i soggetti interessati, di comportamenti volti a migliorare i livelli di tutela della salute e della sicurezza;



- Monitorare e valutare le attività svolte dall’ufficio operativo e dagli organismi provinciali per verificare il raggiungimento degli obiettivi."



E’ urgente quindi agire oltre che a livello nazionale, anche a livello regionale. CGIL Abruzzo-Molise attende novità su questo fronte auspicando che ci sia una vera svolta nel modo di concepire il lavoro e la difesa della salute e sicurezza di chi lavora.