Cambio al vertice nel IX Reggimento Alpini L'Aquila: arrivano Bozzi e Segat

"Al tenente colonnello Monica Segat, nata a Vittorio Veneto, prima donna chiamata alla guida di un battaglione di Alpini, il 9/o Reggimento L'Aquila, composto da circa 450 Penne nere, innanzi tutto i complimenti per l'importante incarico oltre a un grande 'in bocca al lupo' per i mesi a venire". L'augurio è del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.

In una nota, Ciambetti esprime "l'ammirazione ma anche, da Penna nera, il legittimo orgoglio nel vedere una Veneta doc al comando di un battaglione alpino. Questo incarico è eccezionale per molti aspetti, segna una svolta: esso non solo coglie la professionalità e le indubbie capacità personali del colonnello Segat, ma dimostra che alle donne non è preclusa nessuna carriera; che ciò avvenga in un battaglione alpino per noi tutti è motivo di orgoglio, in quanto dimostra che le Penne Nere, sempre al servizio del Paese, sono sempre all'avanguardia, autentico specchio della migliore società italiana", conclude.

Intanto stamane il sindaco Biondi ha ricevuto il nuovo comandante del IX Reggimento Alpini, il colonnello Mario Bozzi, neo comandante del IX Reggimento Alpini, insieme al comandante uscente dello stesso corpo, il colonnello Gianmarco Laurencig.

“Faccio i migliori auguri al colonnello Bozzi alla guida del glorioso Reggimento, parte integrante della nostra terra e della sua tradizione. Rivolgo al colonnello, inoltre, un sentito bentornato all’Aquila, dove ha già diretto la Compagnia e il Battaglione e ben conosce la professionalità e le competenze dei nostri alpini, patrimonio collettivo di questo territorio".

"Al colonnello Laurencig, che ringrazio per il rapporto cordiale, collaborativo e confidente instaurato in questi due anni, auguro le migliori fortune per il percorso professionale che lo attende” così il sindaco, Pierluigi Biondi.