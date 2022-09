Lavori sull'acquedotto Gran Sasso, possibili disagi

L’Ufficio tecnico di Gran Sasso Acqua spa informa che in relazione a lavori di riparazione urgente dell’acquedotto Gran Sasso in località Camarda, Strada Statale 17 bis, in prossimità del km.14.55,potrebbe risultare necessario interrompere l’erogazione idrica, nella fascia oraria compresa tra le ore 10 e le ore 22 di martedì 22 settembre 2022. Soltanto al concretizzarsi della suddetta necessità, potrebbero verificarsi interruzioni nei seguenti Comuni: L’Aquila, Poggio Picenze, Barisciano, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, Acciano, Tione degli Abruzzi, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, Fontecchio, Fagnano alto, San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Caporciano, Ofena. L’Ufficio tecnico precisa fin da ora, che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità del servizio.