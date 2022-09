Presentato progetto per 160 parcheggi a Centi-Colella 65 giorni per realizzarli

Questa mattina è stato presentato dall’Assessore Vito Colonna, in presenza del Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e dell’azienda aggiudicataria dei lavori, il progetto per la valorizzazione del parcheggio degli impianti sportivi collocati a Centi Colella.

Il progetto da 550.000 euro prevede la realizzazione di 160 parcheggi a raso è stato sottolineato che verranno utilizzati materiali drenanti che impediranno l’accumularsi dell’acqua piovana con il conseguente fenomeno dell’acqua planning drenando l’acqua.

L’assessore Colonna ha spiegato che il progetto è nato dalla reiterata richiesta avanzata dai due grandi impianti sportivi collocati a Centi Colella di riqualificare la zona dato il grande afflusso di utenti e l’importanza che gli impianti in questione hanno per lo sport cittadino, infatti Colonna ha definito questo come un importante progetto per lo sport aquilano.

Inoltre Valerio Circi rappresentante dell’azienda aggiudicataria ha spiegato che per i lavori saranno necessari 65 giorni e si svolgeranno in due fasi in modo tale da non impedire la fruizione degli impianti sportivi