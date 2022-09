Doppio prestigioso riconoscimento per il Rotary Club L'Aquila.



Infatti è la dottoressa Rossella Iannarelli ad essere stata nominata, dal Governatore, componente effettiva della Commissione Rapporti Internazionali del Distretto 2090.



Inoltre il presidente del Rotary International 2021-2022, Shekhar Metha ha attribuito al club aquilano per l'anno rotariano 2021-2022, l'Attestato Rotary, il riconoscimento più significativo che un Rotary club può conseguire.



"Quest'anno, il suo club ha dimostrato un impegno a conseguire i suoi obiettivi, che alla fine aiuta a rafforzare il Rotary e a plasmare il nostro futuro. La incoraggio a esporre con orgoglio il certificato per celebrare il successo del Suo club. Di nuovo congratulazioni per un anno di successo da presidente di Club" il messaggio di Shekhar Metha al past president Antonio Di Stefano.