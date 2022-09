ANPI L'Aquila sulle orme dei nove martiri

In occasione dell'anniversario del sacrificio dei Nove Martiri - oltre a partecipare il 23 mattina alle cerimonie promosse dall’amministrazione comunale – l’ANPI organizza per sabato 24 una passeggiata sul sentiero dei Nove Martiri che da San Sisto conduce alla Madonna Fore e arriva a Collebrincioni.



L’appuntamento alle 10.00 alla “Sbarra” sotto a San Giuliano dove inizia il sentiero ed è collocata la lapide commemorativa.



Si arriverà in 25/30 minuti alla Madonna Fore e chi vorrà proseguirà fino a Collebrincioni (altri 45' circa) dove, alle 12.00 alla Fontevecchia si renderà omaggio a quei ragazzi nel luogo in cui si accamparono nella notte tra il 22 e il 23 settembre del '43.



Infine, alle 12.30 al Circolo di Collebrincioni sarà offerto un piccolo ristoro e, con interventi e testimonianze per ricordare il sacrificio di quei giovani.



"Cercheremo, nei giorni successivi, di promuovere nelle scuole superiori, dei momenti di riflessione sulle gesta di ragazzi – il più giovane aveva 17 anni – che ebbero il coraggio di sfidare gli occupanti nazi-fascisti e pagarono con la vita la loro voglia di difendere la dignità e la libertà della patria. Nel loro nome è importante rinnovare e attualizzare i valori dell’antifascismo come lotta per la dignità umana, la solidarietà, l’accoglienza e l’integrazione, il rispetto dei diritti, il rifiuto di ogni forma di discriminazione, di odio e di ingiustizia." aggiunge l'ANPI.