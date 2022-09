Sisma ad Ascoli di magnitudo 4,1 avvertito anche nel teramano.

È stato registrato alle 12:35 di quest’oggi dalla rete Ingv un sisma di magnitudo 2.5 con epicentro a 3 km da Civitella del Tronto. Si tratta della quarta scossa registrata nella zona dopo quelle con epicentro nelle Marche, nella vicina Folignono (Ascoli Piceno), registrate sempre dall’Ingv alle 12:24, alle 12:25 e alle 12:27 rispettivamente con magnitudo 4.1,3.6 e 2.0. Le prime due sono state avvertite distintamente anche nel teramano tanto che a Teramo e in alcuni paesi limitrofi sono state evacuate in via precauzionale le scuole.

Il messaggio di solidarietà del sindaco Biondi:

“Esprimo solidarietà, affetto e vicinanza, a nome della municipalità dell’Aquila e a titolo personale, alla popolazione della città di Ascoli Piceno e al sindaco, Marco Fioravanti, cui mi lega un rapporto di amicizia di lunga data, per l’apprensione cui sono sottoposti in queste ore a causa dello sciame sismico che sta interessando il comune marchigiano e il territorio circostante. Una situazione che ci tocca profondamente rievocando il tragico terremoto del 2009 che ha lasciato nella memoria ferite insanabili. Siamo vicini anche ai nostri corregionali di Teramo, al sindaco Gianguido D’Alberto, e ai piccoli centri con i loro amministratori, che hanno avvertito le scosse. Impossibile, anche per loro, non ritornare con la mente ai giorni drammatici del terremoto del 2016”, così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, appresa la notizia delle forti scosse di terremoto avvertite ad Ascoli Piceno.