Il maggiore Giuseppe Silvestri, 42 anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri

Il comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, colonnello Nicola Mirante, nel corso della solenne cerimonia dell'alzabandiera, ha avuto premura di salutare il maggiore Giuseppe Silvestri che, per raggiunti limiti di età, lascia l'Arma dei carabinieri. Il colonnello Mirante ha ringraziato il maggiore per la preziosa collaborazione offerta in quest'ultimo anno di servizio passato insieme al comando del Nucleo Informativo del Provinciale.

Un anno caratterizzato da eccellente professionalità, altissimo senso del dovere e attaccamento all’istituzione per oltre 42 anni di onorato servizio. Il maggiore Silvestri è stato, e continuerà ad essere, esempio di virtù militari, morali e di carattere.

Punto di riferimento per ciascuno dei carabinieri che sono stati alle sue dirette dipendenze e per quelli di tutto il territorio provinciale. Ha imperniato il suo agire sui valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri, contraddistinguendosi per una costante e spassionata dedizione al servizio delle istituzioni e dei cittadini.

Abruzzese, originario di Pacentro, si è arruolato nelle file dell’Arma agli inizi del 1980, dapprima come sottufficiale e infine transitato nel rango Ufficiali, ha sempre ricoperto ruoli importanti e di comando, spaziando nell’impiego tra i settori delle investigazioni, dell’anti-eversione, dell’antimafia e delle informazioni.

Nel corso degli anni è stato insignito di diverse onorificenze, tra le quali: Medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera militare, Croce d'Oro per anzianità di servizio prestato e Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Al termine della ristretta cerimonia, il comandante provinciale, facendosi anche portavoce di tutti i carabinieri rappresentati, ha salutato l’ufficiale, ora collocato in congedo, augurandogli nuove esperienze di vita che siano dense di soddisfazioni come lo è stata la sua carriera professionale.