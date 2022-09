Il secondo asino sbranato dai lupi in pochi giorni, la disperazione dell'allevatore

Nell’arco di pochi giorni il secondo asino sbranato dai lupi, questo è quanto accade nell’azienda agricola dell’allevatore Secondino Moro.

Ad aggredire il bestiame dell’allevamento, che si trova nei pressi di Tempera, un branco di 4/5 lupi, che da giorni si aggira in quelle zone dell'Aquila est, creando non poca apprensione.

Le parole di Serafino sono impregnate di impotenza e rabbia, eventi come questi infatti per un allevatore rappresentano un danno notevole, basti pensare che il l’asino sbranato questa notte valeva 2000 euro.

"È un problema da risolvere al più presto” afferma il signor Moro “da qualche parte dovrò pur mettere i miei animali, non possiamo continuare a vivere questa condizione”.

L’allevatore inoltre lamenta la scarsa efficacia dei risarcimenti previsti della regione per sopperire a situazioni come questa, infatti sostiene che i risarcimenti regionali siano esigui rispetto al valore dei capi di bestiame. Inoltre questi fondi vengono erogati a fine anno sulla base dei danni riscontrati, ma non coprono effettivamente l’enorme impatto che aggressioni impreviste possono generare nell'immediato ad un’azienda agricola come quella di Secondino Moro.