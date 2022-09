Lavoro, in Abruzzo uno studio svela: -33mila occupati

In Abruzzo sono allarmanti i dati sull’occupazione.



Ad accendere i riflettori è uno studio svolto dal ricercatore abruzzese Aldo Ronchi: che descrive il fenomeno come “un vero e proprio tracollo.”



Una flessione di ben 33mila unità è quella registrata in Abruzzo per quanto riguarda gli occupati, tra il quarto trimestre 2021 e il secondo trimestre 2022.



Un dato preoccupante che registra una flessione del 6,5%, mentre il rispettivo dato nazionale vede un incremento dell’1,4%.



Anche sulla disoccupazione l’Abruzzo registra un incremento di 14mila disoccupati pari al 31,1%.



Dato questo che stride con le stime nazionali che segnano invece un decrementi del 12% (dati ISTAT).



Se i dati sull’occupazione disegnano un presente preoccupante anche i dati sull’andamento delle imprese descrivono un settore quanto meno in sofferenza.



Terzultimo posto nella graduatoria delle regioni per dinamica dell'impresa, per il quale l'Abruzzo registra un incremento percentuale di appena lo 0,12% ed un andamento dell'export che, con una flessione dello 0,8%, in controtendenza con l'incremento nazionale del 22,5%, segna una battuta d'arresto e posiziona l'Abruzzo al penultimo posto della graduatoria nazionale.



I singoli settori registrano dati diversi tra loro con un significativo incremento in agricoltura (+4mila unità; +17,2%) pari a sette volte quello italiano (+2,3%), con l'Abruzzo al quinto posto nella graduatoria nazionale al quale si aggiunge l'incremento dell'industria (+6mila unità; +6,6%) in controtendenza con quello italiano (‐0,3%).



Dati preoccupanti per altri settori invece, come quello delle costruzioni (-7mila, ‐16,3% contro il +8,9%italiano), comparto nel quale l'Abruzzo si posiziona al terzultimo posto nella graduatoria nazionale; poi il commercio, gli alberghi e i ristoranti (-13mila, ‐12% contro +2,5%) e gli altri servizi (‐23mila, -9,6% contro +0,7%), comparti per cui l'Abruzzo si piazza all'ultimo posto della graduatoria nazionale.